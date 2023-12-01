الرياضة

مارسيل كولر ومحمد هاني يحضران المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يانج أفريكانز

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أحمد جودة - القاهرة - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، ومحمد هاني لاعب الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

مارسيل كولر ومحمد هاني يحضران المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يانج أفريكانز

ويعقد المؤتمر الصحفي في العاشرة صباح اليوم، للحديث عن المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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