نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والترجي اليوم الجمعة 1-12-2023 في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق الهلال السوداني، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الهلال مع نظيره فريق الترجي في دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، على ملعب بينجامين مكابا الوطني.

وستنطلق صافرة مباراة الترجي ضد الهلال السوداني، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق الترجي في المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، في صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والترجي في دوري أبطال إفريقيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال والترجي عبر قناة beIN SPORTS HD 6.