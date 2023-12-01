نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الهلال والنصر.. رقم مميز في أخر 20 مباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع غريمه التقليدي فريق النصر، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الهلال، مع غريمه التقليدي فريق النصر، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

رقم مميز للنصر قبل مباراة الهلال اليوم

ويحقق فريق النصر رقم مميز قبل مباراة الهلال اليوم، حيث لم يتلقى الهزيمة في آخر 20 مباراة متتالية في جميع المباريات.

وشهدت آخر هزيمة له أمام التعاون في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي كانت يوم 15 أغسطس الماضي.

وعلى الجانب الآخر، لم يتلقى فريق الهلال اي هزيمة في آخر 21 مباراة متتالية بكافة البطولات التي شارك فيها.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD.