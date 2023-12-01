نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل قمة الهلال ضد النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم من معرفة ترتيب الدوري السعودي قبل القمة النارية بين الهلال والنصر، والتي من المقرر لهامساء غد الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» 2023/2024.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ستاد الملك فهد الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتنقل أحداث المباراة مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين «روشن».

وجاء ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الخامسة عشرة كالتالي:

1- الهلال: 38 نقطة

2- النصر: 34 نقطة

3- الأهلي: 27 نقطة

4- الاتحاد: 25 نقطة

5- التعاون: 25 نقطة

6- الفتح: 24 نقطة

7- الاتفاق: 23 نقطة

8- الفيحاء: 19 نقطة

9- الوحدة: 19 نقطة

10- ضمك: 18 نقطة

11- الشباب: 16 نقطة

12- الرياض: 15 نقطة

13- الطائي: 14 نقطة

14- الخليج: 13 نقطة

15- أبها: 13 نقطة

16- الأخدود: 10 نقطة

17- الرائد: 9 نقاط

18- الحزم: 7 نقاط