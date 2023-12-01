نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض.. الهلال والنصر من الأقوى هجوميًا ودفاعيًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة، موعد انطلاق مباراة ديربي الرياض، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع غريمه التقليدي فريق النصر، مساء اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الهلال، مع غريمه التقليدي فريق النصر، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

الهلال يتفوق على النصر في الهجوم والدفاع

ويعد فريق الهلال، هو الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في الموسم الحالي من بطولة دوري روشن السعودي حتى الآن برصيد 35 هدفا، متفوقا على غريمه التقليدي فريق النصر.

كما بات الهلال، من الفرق الاقوى في خط الدفاع، حيث استقبل شباكه حتى الآن 8 أهداف فقط، بينما يأتي فريق النصر ثانيا باعتباره أقوى خط هجوم، حيث سجل 24 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD.