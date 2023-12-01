نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض.. تعرف على انتصار النصر الأخير على الهلال منذ قرابة 730 يومًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق الكرة السعودية في كل مكان، موعد انطلاق ديربي الرياض، الذي سينطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، بين فريقي الهلال والنصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الهلال، مع غريمه التقليدي فريق النصر، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

آخر انتصار للنصر على الهلال في دوري روشن السعودي

وتمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على غريمه التقليدي فريق الهلال، في آخر مواجهة جمعت بينهما ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتحديدا شهر ديسمبر من عام 2021 الماضي، أي منذ قرابة 730 يومًا.

حيث نجح حينها فريق النصر في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي الهلال، بهدفين دون رد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD.