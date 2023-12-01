قبل ديربي الهلال والنصر.. كشف حساب كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي (أرقام)

أحمد جودة - القاهرة - أرقام مثيرة للنجم البرتغالي في السعودية

حقق النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أرقاما مميزة قبل المواجهة المرتقبة والقوية التي ستقام مساء اليوم الجمعة أمام غريمه التقليدي فريق الهلال، حيث يستعرض “دوت الخليج الرياضي” أرقام الدون قبل مواجهة ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

أرقام مميزة لكريستيانو رونالدو قبل مواجهة الهلال

وخاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر 29 مباراة حتى الآن، في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى صفوف العالمي.

وتمكن البرتغالي من تسجيل 29 هدفا مع فريقه النصر حتى الآن، ونجح في صناعة 9 تمريرات حاسمة، ويحاول الدون مساء اليوم تسجيل الهدف الثلاثين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD.