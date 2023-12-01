نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمواجهة إنبي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي علي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق إنبي اليوم الجمعة بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز "نايل" علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

التشكيل المتوقع للمصري ضد إنبي

وجاء تشكيل المصري المتوقع لمواجهة إنبي كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري

وأمامهما: فخر الدين بن يوسف، إلياس الجلاصي، ميدو جابر

خط الهجوم: فرانك إيتوجا

موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد إنبي

تنطلق صافرة مباراة المصري ضد إنبي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة بإستاد الجيش ببرج العرب من مسابقات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.