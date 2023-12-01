نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سلبي لكريستيانو رونالدو في ديربي الهلال والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتسجيل أهداف في مواجهة ديربي الرياض المرتقبة مساء اليوم الجمعة أمام غريمه التقليدي فريق الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الهلال، مع غريمه التقليدي فريق النصر، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

رونالدو يسعى لتسجيل هدف أمام الهلال

ويرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تسجيل هدفه الأول أمام الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة 1 ديسمبر، ليكون أولى أهدافه في شباك الزعيم ببطولة دوري روشن.

حيث سجل كريستيانو رونالدو هدفين مع النصر، أمام غريمه التقليدي فريق الهلال، وذلك ضمن منافسات نهائي البطولة العربية عام 2023 الجاري.

وكاد أن يغيب كريستيانو رونالدو؛ عن مواجهة الديربي السعودي اليوم، بين النصر والهلال، بسبب تعرض للإصابة في المباراة الماضية، ولكنه أعلن بشكل رسمي جاهزيته للقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD.

