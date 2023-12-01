نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قبل ديربي السعودية".. أرقام لا تفوتك عن مواجهة الهلال والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم العربية، موعد بداية الكلاسيكو السعودي الشهير بين الهلال والنصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن 2023\2024".

- موعد قمة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تلعب مواجهة القمة بين الزعيم المضجج يالنجوم، أمام كتيبة رونالدو المتوهجة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية "الرياض".

- تاريخ مواجهات الهلال والنصر في دوري المحترفين

وخاض قطبي الكرة السعودية 30 مباراة في دوري المحترفين، كانت الغلبة الأكبر للزعيم حيث جاءت الأرقام: 15 فـوز لـ الهلال مرحبا 9 فـوز لـ النصر، بينما حقق الديربي 6 مواجهات بنتيجة التعادل.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.