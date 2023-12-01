نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قبل الديربي بساعات".. خيسوس يصدم نجم الهلال (خارج حسابات قمة الرياض) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، قمة الرياض وااكلاسكو السعودي التاريخي بين الهلال والنصر، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن 2023\2024.

ويتصدر الزعيم الأزرق قمة ترتيب الدوري السعودي في الجولات الماضية، برصيد 38 نقطة بينما يأتي النصر ثانيا بفارق 4 نقاط برصيد 34 نقطة.

- موعد مباراة الهلال والنصر

وتتجه أنظار عاشقي كرة القدم العربية في مختلف البلدان، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، إلى الرياض لمشاهدة الديربي بين الهلال والنصر.

- خيسوس يقرر استبعاد الجويري

وفجرت صحيفة " الرياضية " السعودية، مفاجأة صادمة لجماهير الزعيم، بعد أن نوهت عن نية مدرب ‎الهلال جيسوس، في استبعاد إلى اللاعب مصعب الجوير من قائمة الفريق أمام النصر، ويستدعي اللاعب محمد القحطاني المؤلفة من 20 لاعبًا.

- تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - محمد كنو - روبين نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

- القنوات الناقلة لديربي الرياض

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في الوطن العربي والشرق الأوسط.

