نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ديربي الرياض".. كاسترو يعاند جماهير النصر ويقترب من مشاركة "المنبوذ" أساسيا أمام الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، على تشكيل فريقه في ديربي الرياض المرتقب مساء اليوم أمام منافسه التقليدي الهلال، في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024.

وتأتي تلك المواجهة في ظل السباق الناري بين الفريقين في اصطياد صدارة البطولة والتي يؤمنها الزعيم الأزرق حتى الآن بفارق 4 نقاط عن وصيفه النصر.

- موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، مواجهة الكلاسيكو السعودي الناري بين الهلال والنصر، في قمة الجولة الخامسة عشر، على ملعب الملك فهد الدولي.

- كاسترو يخطط لمشاركة لاجامي

وذكرت صحيفة " الرياضية " السعودية، أن في خطط كاسترو أن يكون الأقرب في المشاركة "علي لاجامي" بشكلٍ أساسي في تشكيلة النصر مساء اليوم.

وواجه المدافع علي لاجامي، مؤخرا حملة قوية من جماهير الفريق والمطالبة برحيله نهائيا في انتقالات يناير القادمة، بسبب تراجع مستواه الفني وتكرار الأخطاء الكارثية التي تهدد مرمى الفريق.