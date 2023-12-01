بعثة مودرن فيوتشر تصل إلي ليبيا استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر إلي ليبيا استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يخوض نادي مودرن فيوتشر مرانه الأول في ليبيا استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر مودرن فيوتشر من نظيره الزمالك بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب شهداء بنينا ببنغازي.