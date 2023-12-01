نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاجئ العالم وانتقل للسعودية.. كريستيانو رونالدو فتى الشاشة الأول في ديربي الرياض (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المشهد الرياضي بشكل كبير داخل الدوري السعودي، رغم التعاقد مع العديد من النجوم البارزة في أوروبا هذا الموسم، والذي جاء قي مقدمتهم ساديو ماني ونيمار ورياض محرز وبنزيما وكانتي وغيرهم من الأسماء الضخمة.

إلا أن وجود رونالدو بالأخص يسرق دائما الأنظار بشكل متواصل، خاصة بعد تألق اللاعب بشكل رائع منذ انضمامه إلى الدوري السعودي بقميص النصر الموسم الماضي والذي توج باللقب الهداف به.

- أرقام رونالدو مع النصر في جميع البطولات

خاض البرتغالي رونالدو حتى الآن 43 مباراة بقميص النصر السعودي في مختلف البطولات المحلية والقارية، والتي جاءت كالتالي: 29 مباراة في الدوري السعودي، وشادي مواجهات بكأس الملك السعودي، ومواجهة وحيدة بالسوبر السعودي، و3 مواجهات بدوري أبطال آسيا، و6 مباريات بالبطولة العربية التي حقق الفريق لقبها، ومباراة واحدة بالتصفيات الاسيوية.

نجح رونالدو خلال مواجهات الدوري السعودي في إحراز 29 هدفا وتحقيق 9 مساهمات أهداف لزملاءه.

كما رفع رصيده أهدافه في دوري الأبطال إلى 3 أهداف وصناعة واحدة في ثلاثة مشاركات فقط.

بينما شهدت البطولة العربية تسجيل رونالدو 6 أهداف وصناعتين، ليصل اللاعب إلى رصيد 38 هدفا و12 تمريرة حاسمة، في 43 مشاركة بقميص النصر السعودي منذ انضمامه.

كما حقق رونالدو لقبا وحيدا حتى الآن وهو البطولة العربية.