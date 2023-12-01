نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الهلال والنصر.. ترتيب الفريقين في جدول دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد من عشاق كرة القدم السعودية من معرفة جدول ترتيب دوري روشن قبل القمة النارية، التي من المقرر لها أن تقام مساء اليوم الجمعة بين الهلال والنصر.

ويلتقي الهلال أمام النصر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، ومن المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة.

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، فالهلال يريد الابتعاد بصدارة الدوري والذي يحتلها بـ38 نقطة.

بينما النصر يتطلع للانتصار لتقليص الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطة واحدة، حيث يحتل "العالمي" الوصافة بـ34 نقطة.

ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب الدوري السعودي قبل لقاء القمة بين الهلال والنصر.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال برصيد 38 نقطة.

2- النصر برصيد 34 نقطة.

3- الأهلي برصيد 30 نقطة.

4- الاتحاد برصيد 28 نقطة.

5- التعاون برصيد 25 نقطة.

6- الفتح برصيد 24 نقطة.

7- الاتفاق برصيد 23 نقطة.

8- الفيحاء برصيد 19 نقطة.

9- الوحدة برصيد 19 نقطة.

10- ضمك برصيد 18 نقطة.

11- الشباب برصيد 16 نقطة.

12- الرياض برصيد 16 نقطة.

13- الطائي برصيد 14 نقطة.

14- الخليج برصيد 13 نقطة.

15- أبها برصيد 13 نقطة.

16- الأخدود برصيد 10 نقاط.

17- الرائد برصيد 9 نقاط.

18- الحزم برصيد 8 نقاط.