الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سوار الغيني في كأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي ذلك عقب الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال للاعبين أمس عقب الفوز على مودرن فيوتشر.

يحتل نادي الزمالك المركز السادس برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد السلام.

