نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري في تحدي صعب أمام إنبي بدوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق إنبي عصر اليوم الجمعة باجولة السابعة من فعاليات مسابقات الدوري الممتاز.

يواجه علي ماهر المدير الفني للنادي المصري تحدي كبير في هذه المباراة أمام فريق إنبي لرغبة كل من الفريقين في السعي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

علي ماهر يجهز باهر المحمدي للمشاركة في مباراة إنبي بالدوري

طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري تجهيز باهر المحمدي نجم الفريق البورسعيدي للمشاركة في مباراة فريقه أمام نظيره إنبي بالجولة السابعة من فعاليات الدوري الممتاز.

اطمأن علي ماهر على الحالة الفنية والبدنية للمحمدي بعد أن تم التعافي بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

شارك باهر المحمدي في التدريبات الجماعية للفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي وذلك بمعسكره المغلق بالقاهرة خلال فترة التوقف بالدوري.

موعد مباراة المصري ضد إنبي

تنطلق صافرة مباراة المصري ضد إنبي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة بإستاد الجيش ببرج العرب من مسابقات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المصري وإنبي بالدوري

يحتل المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، وسجل لاعبيه 6 أهاف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.