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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل عودة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، للتدريبات الجماعية بالفترة المقبلة.

مارسيل كولر يؤجل عودة أنتوني موديست لمران الفريق لهذا السبب

ويرفض كولر مشاركة أنتوني موديست، في تدريبات الفريق عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي رفض المدير الفني، من أجل منح اللاعب الفرصة الكاملة لاكتمال شفائه تمامًا من الإصابة، وذلك قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية ديسمبر الجاري.

ويخشى المدير الفني، من المجازفة بالمهاجم الفرنسي خلال الفترة الحالية، وهو ما قد يعرضه لتفاقم الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي وخسارته مدة طويلة.

ويقترب موديست من التواجد ضمن القائمة النهائية المشاركة بالمونديال الذي ينطلق يوم 13 ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، والتي يبدأ فيها الفريق مشواره بمواجهة الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويغيب المهاجم الفرنسي عن قائمة مباراة الأهلي التي غادرت إلى تنزانيا أمس الخميس، استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين، بسبب تعرضه للإصابة.

