نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كل ما تري معرفته عن ديربي الرياض وريال مدريد في ورطة بسبب مبابي وموقف موديست من المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 30 -11-2023 في السطور التالية:

أنتوني موديست يغيب عن الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل عودة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، للتدريبات الجماعية بالفترة المقبلة.

ويرفض كولر مشاركة أنتوني موديست، في تدريبات الفريق عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي رفض المدير الفني، من أجل منح اللاعب الفرصة الكاملة لاكتمال شفائه تمامًا من الإصابة، وذلك قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية ديسمبر الجاري.

ويخشى المدير الفني، من المجازفة بالمهاجم الفرنسي خلال الفترة الحالية، وهو ما قد يعرضه لتفاقم الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي وخسارته مدة طويلة.

ويقترب موديست من التواجد ضمن القائمة النهائية المشاركة بالمونديال الذي ينطلق يوم 13 ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، والتي يبدأ فيها الفريق مشواره بمواجهة الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويغيب المهاجم الفرنسي عن قائمة مباراة الأهلي التي غادرت إلى تنزانيا أمس الخميس، استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين، بسبب تعرضه للإصابة.

- رقم مميز ينتظر سالم الدوسري

ويمتلك المهاجم المخضرم سالم الدوسري، نجم الهلال الحالي، فرصة كبيرة في تحقيق إنجازا ورقما جديدا يضاف في سجله خلال مواجهة اليوم بعد أن أحرز 10 أهداف سابقة في الديربي.

حيث سيكون على موعد مع لقب الهداف التاريخي للفريق في ديربي الرياض إذا نجح في تسجيل هدفًا واحدًا في المباراة المقبلة ليتخطى رقم سامي الجابر.

أرقام مميزة لكريستيانو رونالدو قبل مواجهة الهلال

وخاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر 29 مباراة حتى الآن، في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى صفوف العالمي.

وتمكن البرتغالي من تسجيل 29 هدفا مع فريقه النصر حتى الآن، ونجح في صناعة 9 تمريرات حاسمة، ويحاول الدون مساء اليوم تسجيل الهدف الثلاثين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أرقام مميزة بين الهلال والنصر قبل مباراة اليوم

وتعد مباراة النصر والهلال اليوم، هي المباراة رقم 175 في كافة البطولات، ويفصل فريق الهلال عن تسجيل هدف واحد فقط ليصل إلى هدفه رقم 250 في شباك النصر عبر تاريخه.

وفي هذه الحالة، سيكون أمام النصر فرصة معادلة رقم انتصارات الهلال أمامه في الدوري السعودي للمرة الأولى منذ مارس 2020، حيث أن الهلال، قد نجح في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي في 43 مباراة مقابل 42 للعالمي، من 117 مباراة جمعت بينهما.

وتلقى فريق الهلال الهزيمة أمام النصر في 9 مباريات، ويعني أنه أكثر من أي فريق آخر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، والعكس بالنسبة إلى النصر، حيث خسر أمام الزعيم في 15 مباراة حتى الآن.

ميلان يضرب رقما صعبا في معدل الإصابات خلال الموسم الجاري

ووجهت الأنظار نحو مدرب الميلان الحالي، سيتفانو باولي بعد ارتفاع معدل الإصابات الموسم الجاري والذي بلغ 26 إصابة منها 18 عضلية.

وجاء معدل الإصابات العضلية خلال المواسم الأخيرة مع سيتفانو باولي في صفوف النادي الإيطالي:

موسم 2022-2023، 11 إصابة عضلية

موسم 2021-2022 14 إصابة والذي شهد التتويج

موسم 2021-2020 شهد 9 إصابات

بينما شهد موسم 2019 7 إصابات فقط

الأفضل من هالاند ومبابي.. بيريز يستقر على وجهته المقبلة

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن بيريز مقتنع بالحصول على خدمات الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

ومن المنتظر أن يبدأ بيريز تحركاته الرسمية لخطف جوهرة الدوري الإيطالي من صفوف نابولي من أجل ضمه إلى الفريق خلال الفترة القادمة.

ليس مكانه.. ريال مدريد في ورطة بسبب مبابي

كشفت تقارير صحفية عن وجود ورطة كبيرة تقف في طريق مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بشأن التعاقد مع كيليان مبابي.

ووضع ريال مدريد المهاجم كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على طاولة تعاقداته لضمه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وشددت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات الأخيرة عن وجود عواقب وخيمة كثيرة تهدد ريال مدريد من التعاقد مع مبابي في الميركاتو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن وجود مبابي في ريال مدريد سيؤدي إلى ثورة في غرفة ملابس الفريق الفترة القادمة بين باقي اللاعبين.

وقالت الصحفية ماريا تريساك، خلال تصريحات أدلت بها إلى برنامج "التشيرينجيتو" التالي، أن مبابي لن يعود خطوة واحدة للوراء، وبذلك فهو لن يتأقلم مع باقي زملائه.

وأكدت أن مبابي سيحرص على أن يعامل معاملة النجم الأول في الفريق، ولن يقبل بالتسوية مع أي لاعب آخر في صفوف الميرنجي ما سيجعل الجميع ينقلب ضده فورًا.

