نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض.. رقم لم يحدث منذ 22 عامًا بين الهلال والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره وغريمه التقليدي فريق النصر اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر الحالي بستاد الملك فهد الدولي في لقاء مرتقب بينهم ضمن منافسات قمة الجولة 15 من دوري روشن السعودي بكلاسيكو الكرة السعودية بقيادة خيسوس وكاسترو.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت السعودية والدوحة.

موقف الهلال والنصر في الدوري

ويحتل الزعيم المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة بعد تحقيق 12 فوز وتعادلين ولم يخسر بينما يأتي العالمي في المركز الثاني كوصيفا برصيد 34 نقطة حيث فاز خلال 11 مباراة وتعادل مرة وخسر اثنان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تردد قناة ssc extra 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وتقابل الزعيم والعالمي خلال 174 مباراة وفاز الأول خلال 69 والاخر بواحد وستون لقاء وحسم التعادل الإيجابي الكلاسيكو 44 مرة ولكن كان اخر تعادل سلبي بينهم بعام 2001 بشهر ديسمبر كذلك وهو رقم لم يحدث منذ 22 عام بديربي الرياض.

