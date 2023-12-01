نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد أشهر وأجمل 10 أهداف في ديربي الرياض بين الهلال والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفا ثقيلا على نظيره وغريمه التقليدي فريق الهلال اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر الحالي بستاد الملك فهد الدولي في لقاء قوي وهام بينهم ضمن منافسات قمة الجولة 15 من دوري روشن السعودي بكلاسيكو الكرة السعودية بقيادة خيسوس وكاسترو.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت السعودية والدوحة.

موقف الهلال والنصر في الدوري

ويحتل الزعيم المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة بعد تحقيق 12 فوز وتعادلين ولم يخسر بينما يأتي العالمي في المركز الثاني كوصيفا برصيد 34 نقطة حيث فاز خلال 11 مباراة وتعادل مرة وخسر اثنان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد قناة ssc extra 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أجمل عشر أهداف بين الهلال والنصر

ريفلينو عام 1980 وانتهت 2/2.

موسى نضاو وانتهت 3/0 عام 1994.

يوسف الثنيان 1997 وانتهت 2/1.

سامي الجابر وانتهت 3/1 عام 1997.

ياسر القحطاني وانتهت 2/1 عام 2007.

