نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الأنفيلد إلى بايرن وصولا بالنصر.. ساديو ماني "الأسد السنغالي" يمهد انفجار قادم بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول الأسد السنغالي المخضرم صاحب ال31 عاما، تجهيز قوته الخارقة في تحطيم الأرقام وتسجيل الأهداف في شباك خصومه، للانفجار داخل الدوري السعودي بعد وصوله إلى كتيبة النصر السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف بايرن ميونيخ الألماني.

- نشأة ماني

ولد مهاجم المنتخب السنغالي ونادي النصر، في العاشر من أبريل عام 1992، في قرية مبالي، وسط رفض شديد من أسرته في احتراف مجال كرة القدم، رغم ظهور موهبة اللاعب المتفجرة منذ صغر سنه، ليشهد عام 2011، أول خطوة في مسيرة اللاعب بعد انضمامه إلى أحد فرق الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي.

- مسيرة ماني في كرة القدم

وانضم ماني موسم 2011، إلى صفوف فريق ميتزا الفرنسي أحد أندية الدرجة الثانية، ليتألق اللاعب بشكل لافت في سن صغير، حيث ساهم في هدفين وصناعة هدف، ليرحل بعد موسمه الأول إلى فريق سالزبروج النمساوي في موسم 2012، بقيمة وصلت إلى 4 ملايين يورو.

ليرحل اللاعب إلى الدوري النمساوي الذي شهد انفجاره بقوة، حيث شارك في 87 مباراة، أحرز خلالهم 45 هدف وصنع 32 هدف، كما توج معهم بلقبي الدوري والكأس المحليين موسم 2014-2013، ليلفت اللاعب الأنظار في الدوري الإنجليزي ويرحل إلى ساوثهامبتون في صفقة بلغت قيمتها 11.8 مليون جنيه إسترليني.

ومع ظهور السنغالي الأول في البريميرليج، وقع على أرقام جديدة لا تقارن بعد أن شارك رفقة ساوثهامبتون في 75 مباراة، سجل خلالهم 25 هدف، وصنع 14 هدف، كما سجل إنجازا جديدا بتوقيعه على أسرع هاتريك، حيث سجل الهاتريك في 176 ثانية في الفوز بسداسية مقابل هدف على أستون فيلا عام 2015.

ليكتب اللاعب فصلا جديدا داخل الساحرة المستديرة ويرتدي قميص ليفربول موسم 2016، في صفقة بلغت 34 مليون جنيه إسترليني.

ولعب ساديو مانى 269 مباراة مع ليفربول منذ موسم 2016-2017، وأحرز مانى بقميص ليفربول 120 هدفا وصنع 38 هدفا آخرين، وتوج بستة ألقاب متنوعة هى "الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الدرع الخيرية، كأس الاتحاد الإنجليزى، وكأس رابطة المحترفين"، حيث تضمن أرقامه ما يلي:

269 مباراة خاضها فى رحلته مع ليفربول

120 سجله التهديفى مع الريدز

38 أسيست

90 هدفا حصيلته فى الدوري الإنجليزي

24 هدفا أحرزهم فى بطولة دوري أبطال أوروبا

2 عدد أهدافه فى كأس السوبر الأوروبى

4 أهداف أحرزهم فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

- ماني يرحل إلى بايرن ميونيخ

وشهد موسم 2022، رحيل ماني عن مدينة ليفربول متجها إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني، في صفقة اقتربت قيمتها من 28 مليون يورو، ليشارك في 37 مباراة، ويسجل 12 هدف، ويتوج بقميص البافاري على لقب الدوري وكأس السوبر الألماني، وينهي مسيرته متجها إلى الدوري السعودي، عبر بوابة نادي النصر في صفقة قدرها 37 مليون يورو.

- ماذا قدم ماني مع النصر

ظهر ماني منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية، بقميص النصر في 18 مواجهة، نجح في إحراز 7 أهداف وصناعة 3 فرص محققة لزملاءه، ولم يحقق أي لقب حتى الآن.

- أرقام ماني بقميص السنغال

على المستوى الدولي، أحرز ماني 37 هدفًا في 97 مباراة مع منتخب بلاده السنغال منذ أول مشاركه له في 2012، وهو الهداف التاريخي للمنتخب، والثالث من حيث عدد المباريات. مثّل السنغال في أولمبياد 2012، بالإضافة إلى نسختي 2015 و2017 من كأس الأمم الأفريقية، كما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2021، وقاد أسود التيرانجا إلى المونديال.

