نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يتصدرهم ورونالدو عاد في اللحظة الأخيرة.. 5 غيابات تضرب الهلال والنصر في ديربي الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الهلال نظيره النصر في الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي 2023- 2024، ويستضيف ملعب الملك “فهد الدولي” في العاصمة السعودية الرياض المواجهة.

ويلاقي مساء اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، فريق الهلال نظيره النصر، ضمن قمة مباريات الجولة ال15في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

غيابات نادي الهلال ضد النصر

ويغيب عن فريق الهلال كلا من لاعب خط وسط ناصر الوسري، والمدافع ياسر الشهراني، وحسان تمبكتي، ونيمار جونيور.

ويغيب عن صفوف نادي النصر المدافع الدولي عبد الإله العمري، بسبب تعرضه للإصابة التي تعرض لها في الصدر خلال الفترة الأخيرة.

وكان يعاني رونالدو من إصابة قوية على مستوى الرقبة، الذي تعرض لها خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وانتشرت الشكوك حول مشاركته في ديربي الهلال، لكنه خاض التدريبات الجماعية مساء الخميس.

موعد المباراة بين الهلال ضد النصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد الملك فهد الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتنقل مباراة النصر والهلال ضمن مسابقة دوري روشن السعودي عبر مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية حصريًا.

معلق مباراة النصر ضد الهلال

وأسند اللقاء للمعلق الرياضي مدحت شلبي، والمعلق فارس عوض للتعليق على المواجهة.

ويدخل نادي الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.