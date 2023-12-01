ليفربول إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي
تأهل ليفربول إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات بفوز ساحق 4 - صفر على ضيفه لاسك لينتس بالمجموعة الخامسة يوم الخميس.
وحسم الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز صدارة المجموعة بعد أن وصل إلى 12 نقطة وبعد تعادل تولوز صاحب المركز الثاني دون أهداف على أرضه أمام يونيون سان جيلواز.
وضع لويس دياز أصحاب الأرض في المقدمة بعد 12 دقيقة برأسية من عرضية جو غوميز من الجهة اليمنى قبل أن يضاعف كودي غاكبو النتيجة بعدها بثلاث دقائق فقط.
وسدد محمد صلاح ركلة جزاء بنجاح ليجعل النتيجة 3-صفر في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل غاكبو هدفه الشخصي الثاني في المباراة ويحسم النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
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