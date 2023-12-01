نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري في مواجهة إنبي بدوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري في مواجهة إنبي

وضمت التشكيلة كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمود حمادة ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي، الياس الجلاصي، غيلاس جناوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، محمد دبش، حسين السيد، ايزي ايميكا، أسامة الجزار، يوسف الجوهري، سمير فكري، ميدو جابر، ليستويل أمانكونا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.