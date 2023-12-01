أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الداخلية في دوري "نايل"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة الداخلية في الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

ويحل بلدية المحلة ضيفًا على نظيره الداخلية في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري نايل على ستاد السلام في الساعة الرابعة مساءً.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الداخلية

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - وزضم

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - محمد صابر - حسام حسن - عبد الرحمن اللاهوني - عبد الناصر دي ماريا- محمد أشرف- محمد أمو - فيبو حكيم - عبد الرحمن سمانة

