نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. موعد مباراة ميدياما وشباب بلوزداد اليوم الجمعة 1-12-2023 في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميدياما الغاني مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري ابطال إفريقيا.

موعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد ميدياما الغاني

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب بابا يارا المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي ميدياما الغاني مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في تمام الساعة، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المجموعة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع كلا من ميدياما الغاني والأهلي، بالإضافة يانج افريكانز.

القنوات الناقلة لمباراة شباب بلوزداد ضد ميديما الغاني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة نادي ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري اليوم عبر قناة بي ان سبورتس HD5