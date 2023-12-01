نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية، في البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي مع نظيره فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الهلال ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الهلال مع نظيره فريق الترجي في دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، على ملعب بينجامين مكابا الوطني.

وستنطلق صافرة مباراة الترجي ضد الهلال السوداني، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والترجي في دوري أبطال إفريقيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الهلال والترجي عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

- قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

- قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

-قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

- قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

- قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1