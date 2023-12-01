نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الذي يلعب بين صفوفه المصري مصطفى محمد نظيره نانت مساء غد السبت 2 ديسمبر 2023 على ملعب "دي لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ست مباريات، فيما يحتل فريق نيس وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمسة لقاءات.

موعد مباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة نانت ونيس غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة نانت ضد نيس مساء غد السبت، عبر قنواتها.