نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "غادر باكيًا" صدمة كبرى في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مران فريقه اليوم قبل 24 ساعة من مواجهة الغد يانج أفريكانز التنزاني.

إصابة محمد عبد المنعم قبل مواجهة يانج أفريكانز

وأصيب عبد المنعم خلال مران الأهلي اليوم بالتواء في أنكل القدم ليغادر على إثر هذه الإصابة مران الفريق الأحمر.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي بخضوع اللاعب لفحص طبي مساء اليوم لتحديد مدى قدرته على خوض لقاء الغد.

ويلتقي الأهلي مضيفه يانج أفريكانز التنزاني مساء غدٍ السبت ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

