نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "على سيناريو الخطيب وشحاتة".. رموز الهلال والنصر تجهز مفاجأة كبرى قبل الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، مواجهة القمة بين الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وتأتي تلك المباراة ضمن السباق المشتعل بين الغريمين التقليديين، لاقتناص صدارة جدول ترتيب دوري روشن هذا الموسم.

- مفاجأة رموز الهلال والنصر

وذكر الإعلامي الرياضي السعودي أحمد الجدي، أن قبل المباراة سوف نشهد لقطة مميزة داخل أرض الملعب، حيث سيظهر الأسطورتان ماجد عبدالله وسامي الجابر رفقة بعضهما، قبل انطلاق ديربي النصر والهلال.

وتمثل هذه اللقطة دعوة كبيرة لنبذ التعصب بين الفريقين، قبل انطلاق الديربي المنتظر.

- القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

ويمكنكم مشاهدة أحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حصري ومباشر عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، حصري ومباشر داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.