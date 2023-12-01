نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يخطط لخطف نجم منتخب مصر دون أموال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن إمكانية تعاقد مسئولي القلعة الحمراء مع نجم منتخب مصر بنهاية الموسم، دون دفع مقابل للتعاقد " فري ".

الأهلي يخطط لخطف نجم منتخب مصر

حيث أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي“ أن مسؤولي المارد الأحمر يفكرون بشكل كبير في التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد بنهاية الموسم الجاري ”فري" خاصة وأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال يناير المقبل.

ولجأ مسؤولو النادي الأهلي ولجنة التعاقدات بالنادي لتلك الفكرة بعد رؤية أن مطالب مسؤولي مودرن فيوتشر مبالغ فيها للتعاقد مع اللاعب وشراء ما تبقى من عقده.

وأوضح المصدر، أن المفاوضات مستمرة مع مسؤولي مودرن فيوتشر خلال المرحلة الجارية، مشيرا إلى أنه لم يتم الإتفاق بشكل رسمي على أي صيغة للتعاقد، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء، تفكر بشكل مباشر في إعطاء فيوتشر لاعب واحد مقابل للحصول على خدمات عمر كمال، ولا يمكن الاستغناء عن ثلاث لاعبين مقابل التعاقد مع عمر كمال، خاصة وأنه سينتهي تعاقده مع فريقه في نهاية الموسم.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، والتعاقد مع عدد من اللاعبين لإستمرار المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.