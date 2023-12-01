نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري Nile.. المصري يتقدم بهدف على إنبي في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي ونظيره طلائع الجيش، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف مقابل لاشئ في المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة السابعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز "نايل".

أحداث مباراة المصري وإنبي

شهدت الدقائق الأولي من هذا اللقاء عدة هجمات للفريق البورسعيدي شكلت خطورة على دفاعات فريق إنبي.

حاول المصري من اختراق خطوط دفاع فريق إنبي في عدة محاولات في الدقيقة 25 بالشوط الأول ولكن لم تنجح بالوصول إلى شباك مرمي الجيش.

وأحرز المصري هدفه الأول عن طريق غيلاس قناوي في كرة مشتركة مع فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة إنبي كالتالي: ضمت التشكيلة كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمود حمادة، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي، الياس الجلاصي، غيلاس جناوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، محمد دبش، حسين السيد، ايزي ايميكا، أسامة الجزار، يوسف الجوهري، سمير فكري، ميدو جابر، ليستويل أمانكونا.

تنقل مباراة المصري وإنبي عبر قنوات تايم سبورت حيث تعد هذه القنوات الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الدوري الممتاز" نايل"