نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تسريب تشكيل النصر أمام الهلال في ديربي الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير ومشجعي نادي النصر موعد انطلاق الكلاسيكو الناري المنتظر بين الهلال والنصر، والذي ينطلق بعد ساعات على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

- موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن

تنطلق مباراة الهلال والنصر في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، الأول من شهر ديسمبر، بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- تشكيل النصر أمام الهلال

وذكر الإعلامي السعودي أحمد العجلان أن النصر سوف يبدأ الديربي أمام الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - لابورت - أليكس تيليس.

وسط الملعب: الخيبري - بروزفيتش - اوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا - ماني - رونالدو.

- القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والذي تلعب ضمن جولاته اليوم مباراة القمة بين الهلال والنصر، حصري ومباشر داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

