نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشمراني يحبط جماهير الهلال: "خيسوس يلعب على التعادل أمام النصر وهذا سبب خلافه مع اللاعبين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر ناصر الشمراني، نجم الهلال السابق مفاجأة صادمة لجماهير وعاشقي فريق الهلال السعودي، قبل ديربي الرياض المرتقب في الساعات القليلة المقبلة، أمام منافسه التقليدي النصر، في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي مواجهة الديربي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن 2023.

- موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تلعب مواجهة القمة بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

- نجم الهلال السابق يحبط جماهيره

وصرح ناصر الشمراني لبرنامج "بودكاست فتيت" عبر "إذاعة يو أف إم:" الديربي له حسابات خاصة ولا يتعلق بأي شئ، الجماهير تنتظر هذه المباراة دائما لأن كل فريق يقدم مستوى مميز بها".

وتابع:" خيسوس سيفضل الخروج من المباراة بنتيجة التعادل، والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين النصر".

وأختتم:" بداية المدرب كانت مثيرة مع اللاعبين بسبب تكبره، كما أن شكى بعض النجوم من مفرداته، لتتدخل الإدارة لعودة الأمر إلى مساره الصحيح وتقريب وجهات النظر، وبروزوفيتش يمتعنا كثيرا، نحب دائما مشاهدته في الملعب".