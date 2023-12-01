نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الديربي بساعات.. آل معمر يفاجئ نجوم النصر قبل مواجهة الهلال في قمة الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواجه كتيبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، منافسه التقليدي والأزلي نادي الهلال، في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023_2024.

وتنطلق أحداث تلك المباراة بعد ساعات قليلة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

- مسلي أل معمر يجتمع بلاعبي النصر

وحرص مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العالمي، قبل انطلاق ديربي الرياض أمام الهلال بساعات.

ووجه آل معمر حديثا تحفيزيا لنجوم الفريق، أكد فيها على ثقته الكبيرة بلاعبي الفريق وقدرتهم على حسم المباراة لصالحنا، وإسعاد جماهير النصر، ومواصلة الزحف نحو قمة دوري روشن هذا الموسم.

وتتصدر قلعة الزعيم الأزرق، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم حتى الآن، عقب مرور 14 جولة ماضية برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن وصيفه النصر صاحب ال34 نقطة.