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أحمد جودة - القاهرة - فوز أسمنت اسيوط والألومنيوم والمنيا بمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق أسمنت اسيوط على فريق ملوى بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرحمن أحمد مالو.



- فوز فريق الالومنيوم على فريق

شبان قنا برباعية مقابل هدف سجلهامحمود كمال هدفين الهدف الثالث الالومنيوم عن طريق النيران الصديقة.

وأضاف الهدف الرابع للالومنيوم ابوالسعود بنزيما بينما سجل اكا انجل هدف تقليص الفارق للشبان.

- فوز فريق الاقصر على فريق طهطا بهدف دون رد سجله مصطفى جيان.



- تعادل فريق ديروط مع فريق كيما اسوان سلبيًا.



المجموعة الثانية

-فوز فريق المنيا على فريق شباب مغاغه بهدف دون رد سجله كريم حسن.



- تعادل فريق نجوم مصر مع فريق

الواسطى بهدف لمثله تقدم الواسطى بهدف دون رد في الشوط الأول وتعادل محمود مرسي للنجوم في الشوط الثاني.



- تعادل فريق مركز شباب طاميه مع فريق الفيوم بهدف لمثله تقدم الفيوم بهدف وتعادل محمود عجيب لشباب طاميه.



وكان فريق الترسانة حقق الفوز امس على فريق تليفونات بني سويف بالانسحاب.



وفي مجموعة القاهرة تعادل فريق الو ايجيبت مع فريق كهرباء الإسماعيلية سلبيًا.