نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كاسترو يتحدي الهلال والأهلي يخطط لنجم المنتخب دون أموال والزمالك يستعد لمواجهة سوار الغيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 1-12-2023 في السطور التالية.

كاسترو يفاجئ الهلال بتصريحات نارية

تحدث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن المواجهة المرتقبة في الساعات القليلة المقبلة، أمام نظيره الهلال، في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وصرح كاسترو:" أنا أشعر بحماس الجماهير وشغفهم العالي للديربي، أنهم يموتون من أجل هذا الديربي ويفكرون به من قبل المباراة حتى نهايتها ونحن أيضا نعرف أن مباريات الديربي تختلف تمام عن غيرها".

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الأهلي يخطط لخطف نجم منتخب مصر دون أموال

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن إمكانية تعاقد مسئولي القلعة الحمراء مع نجم منتخب مصر بنهاية الموسم، دون دفع مقابل للتعاقد " فري ".

حيث أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي“ أن مسؤولي المارد الأحمر يفكرون بشكل كبير في التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد بنهاية الموسم الجاري ”فري" خاصة وأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال يناير المقبل.

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صدمة كبرى في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق

تعرض محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مران فريقه اليوم قبل 24 ساعة من مواجهة الغد يانج أفريكانز التنزاني.

وأصيب عبد المنعم خلال مران الأهلي اليوم بالتواء في أنكل القدم ليغادر على إثر هذه الإصابة مران الفريق الأحمر.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي بخضوع اللاعب لفحص طبي مساء اليوم لتحديد مدى قدرته على خوض لقاء الغد.

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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات، بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.