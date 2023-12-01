نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي في دوري نايل.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: احمد ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء اليوم على ستاد بتروسبورت.