نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني.. عودة أحد المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام نظيره غرناطة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة حارس المرمى الإسباني كيبا بعد التعافي من الإصابة. وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: لونين - كيبا - كانيزاريس الدفاع: كارفخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - رودريجير - ميندي الوسط: بيلينجهام - كروس - فالفيردي -داني سيبايوس - ماريو مارتين - نيكو باز - ثيو زيدان الهجوم: رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز - جونزالو.