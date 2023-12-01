عاجل.. رونالدو يقود تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الهلال في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الهلال في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والهلال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الهلال في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو إيدميلسون.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الهلال مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض على القناة الصوتية الأولى ومدحت شلبي على قناة صوتية ثانية.