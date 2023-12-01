إلياس الجلاصي أفضل لاعب فى مباراة المصري وإنبي

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أحمد جودة - القاهرة - حصل إلياس الجلاصي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبى، من رابطة الأندية المحترفة، لمساهمته في فوز فريقه على الفريق البترولى.

فاز الفريق البورسعيدى على إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة بالجولة السابعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل.

شهدت المباراة في الشوط الأول محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 36 أحرز الياس الجلاصي الهدف الأول للنادي المصري لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 50 أحرز أحمد أمين أوفا هدف التعادل لنادي إنبي وفي الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع أحرز ميدو جابر الهدف الثاني للنادي المصري لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب المصري وإنبي بالدوري

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي المصري إلي 12 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد نادي إنبي عند 10 نقاط في المركز العاشر.

موعد مباراه المصري القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على ستاد برج العرب.