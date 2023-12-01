نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرددة اسم ميسي.. جماهير الهلال تستقبل رونالدو بهجوم كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت جماهير الهلال، بركان من الهتافات ضد نجم الفريق المنافس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، وقت نزوله أرضية الملعب، لأداء المران الرئيسي قبل انطلاق ديربي الرياض المرتقب.

- جماهير الهلال تهاجم رونالدو

وفور نزول البرتغالي رونالدو، أرض ملعب فهد الدولي بالرياض، انهال عاشقي الزعيم بالهتاف بأسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منافس رونالدو التقليدي في أوروبا، لاستفزاز نجم النصر.

- تشكيل النصر أمام الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو إيدميلسون.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.