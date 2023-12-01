نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. ميدياما الغاني يخطف فوزا قاتلا أمام شباب بلوزداد بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ميدياما الغاني في تحقيق الفوز على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة ميدياما وشباب بلوزداد

سجل عبد الرؤوف ين غيث هدف فريق شباب بلوزداد الوحيد في الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء، بينما تعادل فريق ميدياما عن طريق دانيل لوموتي في الدقيقة 44، واحرز أصحاب الأرض هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق مامادو.

ويحقق فريق ميدياما انتصاره الأول في دور المجموعات بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام فريق الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بينما تعرض شباب بلوزداد للخسارة الأولى، حيث كان قد حقق الانتصار في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز بثلاثية.

وسوف يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على حساب يانج أفريكانز، مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.