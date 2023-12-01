نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور.. لوحات فنية تُزين مدرجات مدينة الملك فهد في ديربي الرياض بين الهلال والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زُين ملعب "الفهد الدولي" بلوحات فنية رائعة، جملت المدرجات لإستقبال ديربي الرياض بين الهلال والنصر السعودي، واكتملت المدرجات بالجماهير مع الأعلام لتشجيع الفريقين، في دوري روشن السعودي.



يواجه فريق الهلال نظيره النصر في الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي 2023- 2024، وتقام على ملعب الملك “فهد الدولي” في العاصمة السعودية الرياض المواجهة.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتنقل مباراة النصر والهلال ضمن مسابقة دوري روشن السعودي عبر مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية حصريًا.



معلق مباراة النصر ضد الهلال

وأسند اللقاء للمعلق الرياضي مدحت شلبي، والمعلق فارس عوض للتعليق على المواجهة.

ويدخل نادي الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.