نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابراهيم سعيد لـ "حبر سري": امكانيات المنتخب تعرقل محمد صلاح وعشان الكرة توصل له تقعد 3 أيام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ابراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عدم مهاجمته لأداء النجم الدولي محمد صلاح مع المنتخب الوطني، موضحا أن تصريحه حول هذا الموضوع متعلق بالإمكانيات وأن القدرات ووسائل الدعم في المنتخب تختلف عن ليفربول.

تصريحات ابراهيم سعيد

وأشاد ابراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بأداء محمد صلاح في المنتخب قائلا: "أنا اكثر واحد مقتنع بمحمد صلاح وهو تخطانا كلنا وتواجد صلاح في المنتخب لوحده قوة وأنا بحب صلاح وهو عدانا قبل وبعد".

وتابع: "اللي قبلنا واللي بعدينا مش هيعرفوا يوصلوا لمكانة محمد صلاح، وهو مش عارف يطلع المستوى بتاعه مع المنتخب لان اللي حوله مش هيساعده والامكانيات في المنتخب مش هتساعد ومحدودة لكن في ليفربول في ناس بتخدم عليه"، وسخر قائلا: "محمد صلاح عشان الكرة توصل له في منتخب مصر تقعد 3 أيام".