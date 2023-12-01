نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يفوز على البنك الأهلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

نتيجة المباراة

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 55 أحرز أحمد ياسر ريان الهدف الأول لنادي سيراميكا كليوباترا لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي سيراميكا كليوباترا إلي 10 نقاط في المركز التاسع بينما تجمد رصيد نادي البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.

موعد مباراه الزمالك سيراميكا كليوباترا القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم على ستاد المقاولون العرب.