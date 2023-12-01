نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة ميسي وماردونا.. مدافع الهلال يراوغ نجوم النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهارت صافرات الإعجاب والتصفيق من جانب جماهير وعاشقي نادي الهلال السعودي، على مدافع الفريق بعد تألقه وثقته الكبيرةفي مراوغة نجوم نادي النصر في ديربي الرياض الذي يلعب قي الوقت الحالي.

كوليبالي يراوغ نجوم النصر

وبصم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال على لقطة بارزة في الدقيقة 24، بعدما نجح دفاع الزعيم في استخلاص الكرة من لاعب النصر ساديو ماني.

ليراوغ كوليبالي ثلاثة لاعبين من النصر في وسط الملعب، ويضع تمريرة طويلة إلى ميتروفيتش الذي فشل في إيقاف الكرة.

القنوات الناقلة لديربي الهلال والنصر

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث مباراة الديربي بين الهلال والنصر، حصري ومباشر عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية