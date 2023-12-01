جماهير ‎الهلال السعودي تُزين المدرجات بـ "تيفو" مُبدع

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أحمد جودة - القاهرة -





شكلت جماهير الهلال السعودي، مدرجات ملعب الديربي ب "تيفون"، مُبدع لتشجيع فريقها، أمام فريق النصر في المباراة المقامة حاليا على ملعب الملك "فهد الدولي".

وقامت جماهير الهلال بتشكيل لوحة فنية رائعة على المدرجات لحظة دخول لاعبي الهلال لأرضية الملعب.

يواجه فريق الهلال نظيره النصر في الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي 2023- 2024، وتقام على ملعب الملك “فهد الدولي” في العاصمة السعودية الرياض المواجهة.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتنقل مباراة النصر والهلال ضمن مسابقة دوري روشن السعودي عبر مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية حصريًا.



ويدخل نادي الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما النصر فيحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.