منافس الأهلي المحتمل.. تقارير صحفية تكشف حجم إصابة بنزيما ومدة غيابه

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحيفة الرياضية السعودية، عن موقف كريم بنزيما من الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، التي يغيبها عن الملاعب.

حجم إصابة بنزيما ومدة غيابه

وكان قد تعرض بنزيما للإصابة مساء الخميس في مواجهة الخليج وغادر الملعب في الدقيقة ال38 من عمر اللقاء.

وقام نادي الاتحاد بالإعلان في بيان رسمي أن بنزيما سوف يخضع لفحوصات طبية اليوم الجمعة، للاطمئنان على سلامته بعدما غادر الملعب مصابًا في الشوط الأول من مواجهة الخليج.

وصرحت الصحيفة الرياضية السعودية، أن منافس الأهلي المحتمل في مونديال الأندية، يواجه مشكلة في إصابة كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة في العضلة الخلفية، ويحتاج للتعافي ما بين أسبوع إلى 10 أيام.